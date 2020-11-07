Keles Belediye Başkanı Keskin: Kovid-19 olduğum duyuruldu, telefonla aranmamam gerektiğini yazdım, tınlayan yok

Koronavirüse yakalanan Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, daha önce telefonla aranmaması gerektiğini yazdığını belirterek "Hiç tınlayan yok. Ben sizleri çok seviyorum, siz de beni çok seviyorsunuz ki arıyorsunuz. Hakikaten seviyorsanız, lütfen çok zorunlu olmadıkça aramayın" dedi.

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanan Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, hastalığının duyulmasıyla birlikte yüzlerce telefon aldığını belirtti.

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) aktardığına göre, Keskin şöyle devam etti:

"Sevgili dostlar, sosyal medyada Kovid-19 olduğum duyuruldu. Bu sabah telefonla aranmamam gerektiğini yazdım. Hiç tınlayan yok. Ben sizleri çok seviyorum, siz de beni çok seviyorsunuz ki arıyorsunuz. Hakikaten seviyorsanız, lütfen çok zorunlu olmadıkça aramayın. Biraz önce saydım iki günde 500 kişi aramış. Ve ben Kovid-19 hastasıyım. Lütfen telefonunuza çıkmadıysam küsmeyin."