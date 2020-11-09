DİSK Basın-İş: Bir bakan 'ben istifa ediyorum' dediği halde medyada yer bulamadı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından yapılan 'istifa açıklaması' sonrası DİSK Basın-İş "Bir bakan 'ben istifa ediyorum' dediği halde bu sözleri bile medyada yer bulamadı" paylaşımında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın resmi Instagram hesabından istifa açıklaması yapıldı. Açıklamadan sonra DİSK Basın-İş, Twitter üzerinden konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu. Söz konusu paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Bir bakan 'ben istifa ediyorum' dediği halde bu sözleri bile medyada yer bulamadı. Bu durum bir kez daha gösterdi ki: gazeteciliğin belgesi saraydan alınan turkuaz kartlar değil, kamuoyuna duyurulan haberlerdir."

Bir bakan “ben istifa ediyorum” dediği halde bu sözleri bile medyada yer bulamadı.



Bu durum bir kez daha gösterdi ki: gazeteciliğin belgesi saraydan alınan turkuaz kartlar değil, kamuoyuna duyurulan haberlerdir.https://t.co/YwISxWhv2k pic.twitter.com/H5JBYElTx9 — DİSK Basın-İş (@Disk_Basin_is) November 8, 2020

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