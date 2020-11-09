DİSK Basın-İş: Bir bakan 'ben istifa ediyorum' dediği halde medyada yer bulamadı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın resmi Instagram hesabından istifa açıklaması yapıldı. Açıklamadan sonra DİSK Basın-İş, Twitter üzerinden konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu. Söz konusu paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Bir bakan 'ben istifa ediyorum' dediği halde bu sözleri bile medyada yer bulamadı. Bu durum bir kez daha gösterdi ki: gazeteciliğin belgesi saraydan alınan turkuaz kartlar değil, kamuoyuna duyurulan haberlerdir."
Bir bakan “ben istifa ediyorum” dediği halde bu sözleri bile medyada yer bulamadı.— DİSK Basın-İş (@Disk_Basin_is) November 8, 2020
Bu durum bir kez daha gösterdi ki: gazeteciliğin belgesi saraydan alınan turkuaz kartlar değil, kamuoyuna duyurulan haberlerdir.https://t.co/YwISxWhv2k pic.twitter.com/H5JBYElTx9
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