DİSK'in Twitter hesabına kısıtlama

Parlamentoda işçilerle ilgili çok kritik bir yasa görüşülürken bir işçi sendikası hesabını sınırlamak skandaldır!

Elbette bu hesap @diskinsesi fazlaca tweet atmakta ve etkileşim almaktadır. Bu olağandışı değildir.

Olağandışı olan sizin sınırlamanız! @Twitter @TwitterSupport pic.twitter.com/8ixZ7a3rR1