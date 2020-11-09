Torba yasa teklifi Meclis'te görüşülürken, teklife 'işçilerin birçok hakkını elinden aldığı' iddiasıyla karşı çıkan DİSK'in Twitter hesabına kısıtlama getirildi.
Sosyal medya kullanıcıları, DİSK'in Twitter hesabına girdiğinde, 'Dikkat: Bu hesap geçici olarak kısıtlandı' uyarısıyla karşılaşıyor.
Parlamentoda işçilerle ilgili çok kritik bir yasa görüşülürken bir işçi sendikası hesabını sınırlamak skandaldır!— umar karatepe (@azeryadigar) November 9, 2020
Elbette bu hesap @diskinsesi fazlaca tweet atmakta ve etkileşim almaktadır. Bu olağandışı değildir.
Olağandışı olan sizin sınırlamanız! @Twitter @TwitterSupport pic.twitter.com/8ixZ7a3rR1
DİSK İletişim Dairesi Müdürü Umar Karatepe, kısıtlamaya tepkisini "Parlamentoda işçilerle ilgili çok kritik bir yasa görüşülürken bir işçi sendikası hesabını sınırlamak skandaldır! Elbette bu hesap @diskinsesi fazlaca tweet atmakta ve etkileşim almaktadır. Bu olağandışı değildir. Olağandışı olan sizin sınırlamanız!" ifadeleriyle dile getirdi.
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