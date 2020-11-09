AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Gökcan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, kontrol amaçlı yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Hastanede ve genel durumunun iyi olduğunu kaydeden Gökcan, "Sevgili hemşehrilerim yapılan Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Şu an hastanedeyim, genel sağlık durumum gayet iyi. Bir süre izole olacağım. Dualarınızı bekliyorum. Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım." ifadelerini kullandı.

Sevgili hemşehrilerim

yapılan Covid-19 test sonucum pozitif çıktı.



Şu an hastanedeyim, genel sağlık durumum gayet iyi.



Bir süre izole olacağım. Dualarınızı bekliyorum.



Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. — Yelda Erol Gökcan (@yeldagokcan) November 9, 2020

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