Soylu'dan Albayrak paylaşımı: Gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a sosyal medya hesabı üzerinden teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, pazar günü Instagram hesabından istifa ettiğini duyuran Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'la ilgili paylaşımda bulundu.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan'ın liderliğinde beş yıl boyunca aynı kabinede güçlü ve Büyük Türkiye için kritik bir dönemde birlikte çalıştığımız arkadaşım, dostum Sayın Berat Albayrak’a ülkem Milletim ve geleceğimize yönelik çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Cumhurbaşkanımız Sn @RTErdogan'ın liderliğinde beş yıl boyunca aynı kabinede güçlü ve Büyük Türkiye için kritik bir dönemde birlikte çalıştığımız arkadaşım, dostum Sn Berat Albayrak’a ülkem Milletim ve geleceğimize yönelik çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) November 10, 2020

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, dün akşam Albayrak’ın istifa talebinin kabul edildiğini açıkladı. ​Albayrak'ın yerine Lütfi Elvan getirildi.