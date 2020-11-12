Hakkında 15 yıl hapis istenen spiker Akkuş: Sohbetlerden bir şey anlamadım hatta uyuyakaldım

Eski Bugün TV spikeri Erkan Akkuş'un 'FETÖ üyesi olmak' suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi. Akkuş'un ifadesinde, "Kanal Türk isimli yerde çalışırken bu yapının sohbetlerine 2-3 defa gittim. Sohbetlerden bir şey anlamadım hatta uyuyakaldım" dediği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan Bugün TV spikeri Erkan Akkuş İzmit'te yakalanarak tutuklandı.

Emniyet ve savcılık sorgusunda FETÖ'yle ilişkisi olduğu iddialarını reddeden Akkuş hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre savcılık, Akkuş'un FETÖ ile bağlantısı olduğu iddiasıyla dava açtı.

İddianamede Akkuş'un ifadesinde anlattığı, "Bu yapının hakkında özel bir bilgiye sahip değilim. Ben bu yapının üyesi değilim. Bu yapının hiçbir faaliyetine yani gizli ve benzeri faaliyetlerine iştirak etmedim. Hiçbir karar alıcı mekanizmasında bulunmadım. Kanaltürk isimli yerde çalışırken bu yapının sohbetlerine 2-3 defa gittim. Sohbetlerden bir şey anlamadım hatta uyuyakaldım. Bu yapının yurtdışındaki okullarında ülkemiz için yapılan milliyetçi faaliyetlerini biliyordum, bu beni etkilemişti. Afrika'da su kuyuları açma gibi faaliyetleri basından görüyordum ve beni bu yapının etkileyen tarafları bunlardır" sözlerine yer verildi.

Hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Akkuş, Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.