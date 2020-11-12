7 yıl sonra Trabzon'da görülen yakalı toy kuşu, avcılar tarafından öldürüldü

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından kırmızı listeye alınan, Anadolu'da nesli tükendiği bilinen, en son 1912 yılında Kars'ta, 2013 yılında da Konya'nın Karapınar ilçesi yakınlarında rastlanılan yakalı toy kuşu, 20 Ekim günü Trabzon Akçaabat'ta bitkin halde bulundu.

Göç yorgunu kuş, kuş gözlemcileri aracılığıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kazakistan'da üretilip sırtında takip cihazıyla doğaya salındığı tespit edilen kuş, tedavi edildikten sonra 14 gün önce Gümüşhane'de yeniden doğaya salındı.

'Bizler bu eşsiz canlıları yaşatmaya çalışırken avcının biri bu güzelliği hiç çekinmeden öldürebiliyor'

Uydu ve radyo frekanslarıyla takip edilen kuşun 4 gün boyunca 600 kilometre uzaklıkta sabit bir noktadan sinyal göndermesi üzerine harekete geçildi. Trabzon'da kuşun bakımını üstlenen doğa fotoğrafçısı Hakan Kahraman, sinyali takip ettiği yakalı toy kuşunu Yozgat'ın Sorgun ilçesinde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü olarak buldu.

Kuşun bakımını üstlenen ve ona 'Lazize' ismini veren Kahraman, "2 gündür sinyal alamıyorduk ve peşine düştük. Dün ne yazık ki avcılar tarafından vurulmuş olarak bulduk. Üzüntümü anlatmaya kelimeler yetmiyor. Bizler bu eşsiz canlıları yaşatmaya çalışırken avcının biri bu güzelliği hiç çekinmeden öldürebiliyor. Bu kuşun varlığı, Türkiye'de yeniden görülmesi mucizeydi. Ne yazık ki avcının biri bu mucizenin yaşamasına izin vermedi” dedi.

'Av zevkiniz batsın, o tüfekler bir yerinize girip patlasın...'

Kuş gözlemcisi Emin Yoğurtçuoğlu da yakalı toy kuşunun Yozgat kırsalında ölü olarak bulunduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Bizim 10 gün boyunca toparlaması için uğraştığımız Yakalı Toy, Türkiye’den çıkamadan vurularak öldürülmüş. Cesedini Yozgat kırsalında bulduk. Üzerinde az miktarda saçma ve kanadında kan izleri var... Üzgünüm. Doğu Karadeniz seyahatini yarıda kesip kuşun cesedini almaya gittik... pic.twitter.com/DrQmVISP0p — Emin Yoğurtcuoğlu (@birddetectiveTR) November 12, 2020

​Yoğurtçuoğlu, "Bizim 10 gün boyunca toparlanması için uğraştığımız Yakalı Toy, Türkiye'den çıkamadan vurularak öldürülmüş. Cesedini Yozgat kırsalında bulduk. Üzerinde az miktarda saçma ve kanadında kan izleri var... Üzgünüm. Doğu Karadeniz seyahatini yarıda kesip kuşun cesedini almaya gittik" ifadelerini kullandı.

Av zevkiniz batsın. O tüfekler bir yerinize girip patlasın... Bu kuş Türkiye’ye göç yolunu şaşırıp gelmişti Kazakistan’dan...Aşırı avcılıktan ötürü soyu tehlike altına girdiğinden yeniden çoğalması için bir üretme programı kapsamında üretilip doğaya bırakılmıştı. Tr’de Trabzon’a+ pic.twitter.com/UyIWLKVQmG — Emin Yoğurtcuoğlu (@birddetectiveTR) November 12, 2020

​"Av zevkiniz batsın. O tüfekler bir yerinize girip patlasın..." diyen Yoğurtçuoğlu, "Bu kuş Türkiye’ye göç yolunu şaşırıp gelmişti Kazakistan’dan... Aşırı avcılıktan ötürü soyu tehlike altına girdiğinden yeniden çoğalması için bir üretme programı kapsamında üretilip doğaya bırakılmıştı" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.