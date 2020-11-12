Sağlık Bakanı Koca, koronavirüse karşı aşı geliştiren BioNTech'in kurucularından Prof. Şahin ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı aşı geliştiren BioNTech adlı şirketin kurucu ortaklarından Prof. Dr. Uğur Şahin ile görüştüğünü ifade etti.

Koca, Almanya'da koronavirüse karşı yüzde 90 etkili aşıyı geliştiren BioNTech adlı şirketin ortaklarından Prof. Şahin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Koca'nın görüşmeye ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Prof. Dr. Uğur Şahin'le bir telefon görüşmesi yaptım. Prof. Şahin, Özlem Türeci ile Almanya'da, kendi şirketleri olan BioNTech'te COVID-19'a karşı bilim çevrelerinde ilgi uyandıran bir aşı geliştirdi. Görüşmede bu gelişmeyi ele aldık. Bakanlık olarak süreçte iletişim halindeydik."

PROF. DR. UĞUR ŞAHİN’LE bir telefon görüşmesi yaptım. Prof. Şahin, Özlem Türeci ile Almanya’da, kendi şirketleri olan BioNTech’te COVID-19’a karşı bilim çevrelerinde ilgi uyandıran bir aşı geliştirdi. Görüşmede bu gelişmeyi ele aldık. Bakanlık olarak süreçte iletişim halindeydik. pic.twitter.com/FoBsnZFDNB — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 12, 2020

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Batı dünyasının en çok güvendiği Kovid-19 aşısı araştırmalarından birini yürüten Pfizer ile BioNTech'ten 9 Ekim'de yüzde 90'ın üzerinde etkililiğe ulaşma açıklaması gelmişti. BioNTech'in başarısının arkasında Türkiye kökenli çift, Dr. Özlem Türeci ve Dr. Uğur Şahin var.