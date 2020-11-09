Pfizer'den iki dozlu aşı açıklaması: İlk dozun verilmesinden 28 gün sonra Kovid-19'a karşı yüzde 90'dan fazla koruma

Batı dünyasının en çok güvendiği Kovid-19 aşısı araştırmalarından birini yürüten Pfizer ile BioNTech'ten yüzde 90'ın üzerinde etkililiğe ulaşma açıklaması geldi.

ABD merkezli çok uluslu ilaç devi Pfizer ile Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech SE'nin ortak geliştirdiği Kovid-19 aşısının yüzde 90'ın üzerinde etkili olduğu açıklandı. Pfizer CEO'su Dr. Albert Bourla, klinik deneylerden gelen başarılı sonuçlarını "Bilim ve insanlık için büyük bir gün" diye niteledi. Kasım 2020 ABD seçimlerinin hem kaybedeni Başkan Donald Trump hem de galibi Joe Biden, sonuçlardan memnuniyetlerini duyurdu.

Türkiye dahil 6 ülkede 43 bin 500 kişiyle klinik deneyler yürüten Pfizer ile BioNTech, Kovid-19 aşısı adayı yapılan deneklerle plasebo verdiği denekler arasındaki kıyaslamalı sonuçları açıkladı.

Pfizer ile BioNTech'in Kovid-19 aşı adayı iki doz olarak kullanılıyor.

Buna göre aşının ikinci dozunun verilmesinden 7 gün sonra yüzde 90'ın üzerinde aşı etkinlik oranına erişildi. Toplamda ilk dozun verilmesinden 28 gün sonra Kovid-19'a karşı koruma elde edildi.

Pfizer CEO'su Dr. Albert Bourla, sonuçları "Bence tünelin sonundaki ışığı görebiliyoruz. Bilim ve insanlık için büyük bir gün" diye değerlendirdi.