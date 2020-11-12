Perinçek’ten Biden’a: Tek dişi kalmış canavar

Perinçek, resmi olmayan sonuçlara göre ABD Başkanlığı’na seçilen Joe Biden’a Twitter hesabı üzerinden karaikatürlü tebrik mesajı gönderdi.
Vatan Partisi lideri, İstiklal Marşı’nda yer alan “tek dişi kalmış canavar” ifadesinin yer aldığı karikatüre “Biden’a İstiklâl Marşımızın diliyle tebrik mesajımızı yolluyoruz" notunu düştü.
Biden’a İstiklâl Marşımızın diliyle tebrik mesajımızı yolluyoruz: #BidenTekDişiKalmışCanavar @JoeBiden pic.twitter.com/1tIgxrmxMp— Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) November 12, 2020
Perinçek ayrıca, dün Ulusal Kanal'da katıldığı programda da "Biden'a söylenecek şey; Sen tek dişi kalmış bir canavarsın Biden. Hatta ben bir karikatürist arıyorum, tek dişi kalmış vaziyette Biden'ın resmini yapsın" demişti.
ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminin sonuçlarına ilişkin tartışmalar sürerken, resmi olmayan sonuçlara göre, yeterli delegeye ulaşarak seçimleri kazanan Biden'ın 20 Ocak 2021'de göreve başlaması öngörülüyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)