Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi Yerlikaya, Albayrak paylaşımını sildi

Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığından istifa etmesinin ardından destek mesajları yayınlayan bazı AK Partili isimler, istifa kabul edilince paylaşımlarını sildi.

Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya, 8 Kasım akşamı Albayrak’a destek için hesabından "Hem yerli ve millidir" diyerek '#BeratAlbayrakYanındayız' ve '#beratalbayrakyalnizdegildir' etiketlerini ekledi

Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığının Albayrak'ın 'görevden af talebinin kabul edildiği' yönündeki açıklamasından sonra bu mesajını sildi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir de "Büyük ve güçlü Türkiye yolunda çok zor bir süreçte üstlendiği görev ile Aziz Milletimiz için gösterdiği emeğe, sarf ettiği çabaya şahit olduğumuz ve davası için liderinin ardından dimdik yürüyen #BeratAlbayrakınYanındayız" ifadelerini kullanmıştı. Aydemir bu mesajı sildi.