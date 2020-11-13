İBB'nin İstanbul'daki meydanlar için yaptığı oylamada sonuçlar belli oldu

İBB’nin, Taksim ve Bakırköy Meydanları ile Salacak Sahili’nin tasarım yarışmasında oylama sonuçları belli oldu. 350 binden fazla kişinin oy kullandığı yarışmada Taksim için en fazla oy alan proje, 15 numara oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Taksim, Bakırköy ve Salacak Meydanları için düzenlediği tasarım projesi yarışmasında oylama dün gece sona erdi.

İstanbul'un meydanları için düzenlenen tasarım yarışmasının halk oylamasında toplam 352 bin 784 oy kullanıldı.

Sonuçlara göre, Taksim Meydanı için 15, Salacak Meydanı için 42, Bakırköy Meydanı için ise 12 sıra numaralı projeler en çok oyu aldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'un meydanları için düzenlediğimiz tasarım yarışmasının halk oylamasında toplam 352.784 oy kullanıldı. Taksim ve Bakırköy Meydanları ile Salacak Sahili'nin tasarım yarışmasına ve oylama sürecine tasarımlarıyla, fikirleriyle katkı sunan herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun paylaştığı anket sonuçları şöyle:

İstanbul'un meydanları için düzenlediğimiz tasarım yarışmasının halk oylamasında toplam 352.784 oy kullanıldı.



Taksim ve Bakırköy Meydanları ile Salacak Sahili'nin tasarım yarışmasına ve oylama sürecine tasarımlarıyla, fikirleriyle katkı sunan herkese teşekkürler. pic.twitter.com/H4vAPU4tV1 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 13, 2020

​Kazanan projelerin görselleri ise şu şekilde:

© Fotoğraf : İBB Taksim Meydanı - 15 sıra numaralı proje

© Fotoğraf : İBB Bakırköy Meydanı - 12 sıra numaralı proje