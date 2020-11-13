MSB'den Türk ve Rus heyetleri arasındaki görüşmeye ilişkin açıklama

MSB, Türk ve Rus heyetleri arasındaki görüşmeye ilişkin açıklama yaparak "Teknik görüşmelerin bu günkü kısmı tamamlanmıştır. Görüşmelere yarın devam edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk ve Rus askeri heyetleri arasında Karabağ'daki ateşkes sonrasında yapılacak çalışmalar ile İdlip başta olmak üzere Suriye’deki durumun ele alındığı Milli Savunma Bakanlığı’ndaki teknik görüşmelerin bu günkü kısmı tamamlanmıştır. Görüşmelere yarın devam edilecektir.''