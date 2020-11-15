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    İzmir depremi

    Soyer: Hiçbir kurumun tek başına altından kalkamayacağı bir tablo ile karşı karşıyayız

    © AP Photo / Emrah Gürel
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202011151043225929-soyer-hicbir-kurumun-tek-basina-altindan-kalkamayacagi-bir-tablo-ile-karsi-karsiyayiz/

    Deprem sonrası planları hakkında Cumhuriyet'e konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, hiçbir kurumun tek başına altından kalkamayacağı bir tablo ile karşı karşıya olduklarını söyleyip birlikte çalışma ve uzun vadeli çözümler arama çağrısı yaptı.

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şehirde geçen ay meydana gelen 6.6'lık depremle ilgili olarak Cumhuriyet'ten Mustafa Balbay'a konuştu: 

    • Hiçbir kurumun tek başına altından kalkamayacağı bir tablo ile karşı karşıyayız. Bunu, belediye, merkezi hükümet ve vatandaşla birlikte aşacağız.
    • © DHA
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      Gerçek şu ki İzmir’in yapı stoku envanteri yok. İlçe belediyelerine yazdık, her ilçe durumunu bildirecek. Önce genel durumu ortaya çıkaracağız.
    • Şu anda 130 bin 921 binaya ilişkin hasar tespit çalışması yaptık. İşe 1999 öncesi yapılardan başlayacağız. İzmit depremi sonrasında daha hassas bir dönem başladı. Önceki binalar daha fazla risk taşıyor.
    • İzmir depreminde yıkılan binanın enkazlarında yürütülen arama çalışmalarının kuş bakışı görüntüsü
      © REUTERS / Mehmet Emin Caliskan
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      Belediyeler sadece çöp toplayıp su getiren, altyapı yatırımı yapan kurumlar değildir, olmamalıdır. Her şey bir yana halk bizden daha fazlasını bekliyor. Bunu depremde gördük. Büyükşehir, vatandaş, bakanlık üçgeninde bu süreci aşacak bir planlama gerekiyor. Yeni bir finans sistemi kurmalıyız, burada herkes elini taşın altına koymalı. Ana üçgenimiz de şöyle: İmar envanteri, finansman modeli, sorumluluk paylaşımı. Ben bundan sonraki süreçte bu sorunu çözmeyi merkeze alacağım.
    • Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un beni makamda ziyaret etmesini önemsiyorum. Daha ilk gün başlayan koordinasyon devam ediyor. Buna kimsenin toz kondurmaması gerekir. Ben üzerime düşeni yapacağım. Bu uyumu İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde de gözeteceğiz.
    • İzmir – deprem
      © AA / Mehmet Emin Mengüarslan
      Prof. Dr. Ercan: Deprem İzmir kırığında olsaydı, Bayraklı ve Özkanlar yok olurdu
      Ne yerel ne genel yönetim, öncelik bilim. Bilim ne diyorsa onu rehber edineceğiz. 20’yi aşkın şehircilik, yer bilimleri ve inşaat alanında çalışan bilim insanlarıyla toplantılar yaptık. Bir bilim kurulu oluşturacağız. Onların rehberliğinde yürüyeceğiz.
    • (Bayraklı'daki durum) 1985 yılında çıkan İmar yasası ve 1959 yılında çıkan afet yasasına göre hareket ediyoruz. Bir yerel yönetim reformu yapılarak bunlar yenilenmeli.
    • Kentsel dönüşüm yeniden tarif edilmeli. Mevcut yasalar kentsel gelişimi yönlendirmekten uzak, yoruma açık ve girift.
    • İzmir deprem
      © AA
      Bayraklı Adalet Muhtarı Uluç: Binaların çürük olduğunu biliyorduk ama bu kadar şiddetli bir depremi beklemiyorduk
      Burada her türlü kararı alma iradesine sahibiz. Cesur kararlar alacağız. Zira tablo bunu gerektiriyor. Her şeyi ama her şeyi gözden geçireceğiz. 25 binlik imar planları, yeni kentsel gelişim alanları, akla ne geliyorsa... Bu konuda hiçbir dokunulmazlık tanımıyoruz. Asıl olan İzmir’de yaşayan yurttaşların can güvenliğidir, huzurlu yaşamasının sağlanmasıdır. Şu gerçek: İzmir, afetlere karşı kırılgan bir şehir. Buna göre hareket edeceğiz. Doğaya meydan okunmaz. Doğayla doğanın kurallarına uyarak adım atılır. İzmir’de başaracağımız yeni şehircilik adımları tüm Türkiye’ye örnek olabilir.”
    • (Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum’un açıkladığı 'bir yılda 5 bin yeni konut' projesi) Bunu kamuoyuna yaptığı açıklamalardan öğrendik. Ancak sorun şu aşamada oturulamayacak olan binalardan çıkmış olan 11 bin ailenin gereksinimine karşılık verilerek çözülmüş olmayacak. Bakanlık 2 bin yerinde, 3 bin de rezerv yaratarak 5 bin konut inşa edecek. Bu durumda bile 7 bin aile açıkta kalıyor. Biz önümüzdeki on yılları, hatta yüzyılları hedefleyen bir başlangıç istiyoruz, öneriyoruz. Ben belediye başkanlığı ömrümü buna adayacağım.

     

    Etiketler:
    Belediye, Deprem, Murat Kurum, Tunç Soyer, Bayraklı, İzmir
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