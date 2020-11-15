Soyer: Hiçbir kurumun tek başına altından kalkamayacağı bir tablo ile karşı karşıyayız

Deprem sonrası planları hakkında Cumhuriyet'e konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, hiçbir kurumun tek başına altından kalkamayacağı bir tablo ile karşı karşıya olduklarını söyleyip birlikte çalışma ve uzun vadeli çözümler arama çağrısı yaptı.