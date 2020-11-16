Koronavirüse yakalanan Burdur Belediye Başkanı Ercengiz hastaneye kaldırıldı

Burdur Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in geçen hafta Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine evde tedaviye alındığı hatırlatıldı.

Ercengiz'in, kan oksijen doygunluğunun düşmesi üzerine Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kontrol amaçlı, gözetim altında tutulabilmesi için sevk edildiği aktarılan açıklamada, "Genel sağlık durumu iyidir. Tüm vatandaşlarımıza selamı vardır" ifadesi kullanıldı.

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