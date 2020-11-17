Niğde'de IŞİD operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest

Niğde'de polis ekiplerinin IŞİD'e yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğer 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'nın IŞİD'in deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmaları kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu O.E.B. ve Suriye uyruklu A.E.D., M.B.E.R. ve M.F. A.I. gözaltına alındı.

İfadelerinin ardından savcılığa sevk edilen şüphelilerden M.F.A.I. tutuklanarak Niğde E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, diğer 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.