Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü

İstanbul'un Kartal ilçesinde refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Özgür Karataş yönetimindeki otomobil, Kartal Sahil Yolu Maltepe istikametinde henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ikiye ayrılan otomobilden yola savrulan sürücü, sağlık ekiplerince Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.