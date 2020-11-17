Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Haleplibahçe mahallesinde dükkanı bulunan Mahmut Arıcı, sokaklarda sürücülerden ve dükkan sahiplerinden harçlık isteyen, su içmek için de sürekli işyerine girip çıkan çocuğa saldırdı.

Kamera görüntülerinden, adamın çocuğu havaya kaldırarak beton zemine hızlıca çarptığı görüldü. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri Arıcı’yı gözaltına aldı.

Şanlıurfa'da sokak ortasında çocuğu öldüresiye döven adam tutuklandı https://t.co/ny61Uzyz0K pic.twitter.com/d3DV3hNLEl — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 17, 2020

​Emniyette ifadesi alınan Arıcı adliyeye sevk edilirken, çocuğun ailesinin şikayetçi olmadığı belirtildi.

Arıcı, savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Pişman olduğunu, bir anlık öfkesine yenildiğini belirten Arıcı, hakimlik tarafından 'çocuğa karşı darp' suçundan tutuklandı.