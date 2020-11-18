Kovid-19 testi pozitif çıktığı için işinden olan servis şoförü: Ertesi gün yaptırdığım test negatif çıktı

Bursa'da çalıştığı iş yeri tarafından Kovid-19 testi istenen servis şoförü İbrahim Oktay, özel hastanede yaptırdığı test pozitif çıkınca işinden oldu. Bir gün sonra Bursa Şehir Hastanesi'nde test yaptıran, kan veren ve akciğer tomografisi çektiren Oktay'ın bu kez tüm testleri temiz çıktı.

Bursa'da bir firmada servis şoförlüğü yapan İbrahim Oktay'dan koronavirüs testi yaptırması istendi. Şirketin anlaştığı özel hastane tarafından Oktay’a Kovid-19 testi yapıldı. Testin akşamına hastane tarafından aranarak sonucun pozitif olduğunun bildirilmesinden birkaç saat sonra çalıştığı şirketin işine son verdiğini öğrendi.

Kendisinde herhangi bir bulgunun olmadığını ve bu sonucun doğru olmayabileceği üzerine ertesi sabah Bursa Şehir Hastanesi'nin yolunu tutan Oktay, akciğer tomografisi ve diğer testlerini burada yaptırdı ve sonucun negatif olduğunu öğrendi. Oktay, şunları söyledi:

"Evin içinde kendimi hemen izole etmeye başladım. Çocuğumla kapının arkasından ağlayarak konuşmaya başladım. Bende bir şey olmadığından şüphelendim ve o yüzden Bursa Şehir Hastanesine gitme ihtiyacı duydum. Bende herhangi bir semptom yoktu. Kronik hastalıklarım olmasına rağmen burada yapılan testlerimin tamamı temiz çıktı. Şimdi burada sevineyim mi? Üzüleyim mi? Sevinmek tabii ki daha iyi bir şey ama işimi de kaybettim."

Özel hastanede testi yaptıran hemşireye durumu anlatan ve işsiz kaldığını WhatsApp üzerinden söyleyen Oktay'ın aldığı cevap ise, "Allah bir kapıyı kapar, bir kapıyı açar" oldu.

Kronik rahatsızlıkları olduğu için malulen emekli olduğunu, ek olarak servis şoförlüğü yapmak durumunda olduğunu kaydeden Oktay, "Allah bu durumu düşmanımın başına vermesin" şeklinde konuştu.