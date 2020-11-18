İnternette yasa dışı hayvan ticareti: 'Bisiklet ya da muhabbet kuşu ile takas olur'

Evcil hayvan besleyenlerin oranı artarken, hayvanların satış yetkisi pet marketlerde bulunuyor. Pet marketlerde yasaklı ırk satışı yapılmıyor, ancak pek çok internet sitesi üzerinden yetkili olmayan kişiler hayvan ticareti yapıyor. Bazıları için takas da teklif ediliyor.

Adana Pet Market ve Üreticiler Derneği Başkanı Çağlar Kalaycıoğlu, çok sayıda internet sitesinde merdiven altı üretilen hayvanların yasa dışı satıldığını söyledi.

Merdiven altı üretim yapıp internetten satış yapan kişilere karşı mücadele verdiklerini dile getiren Kalaycıoğlu, sadece Adana'da 30'dan fazla internet sayfasında hayvan alım-satımı yapıldığını belirtti.

Gerekli yerlere suç duyurusunda bulunduklarını aktaran Kalaycıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu kişiler bizi de hayvanları da mağdur ediyorlar. Bilinçsizce hayvan üretimi yapıyorlar. Bu şekilde kaliteli ırk üremesinin önüne geçiyorlar. Hayvanlarda birçok sağlık problemi ortaya çıkıyor. Bizim adımız da kirleniyor. İnsanlar bu sayfaları pet marketçi zannediyorlar.

Sanki biz temin ediyoruz, satıyoruz gibi bir algı oluşuyor. Buralardan hayvan satın alanlar daha sonra hayvanlar hasta diyerek sokağa bırakıyor. Bu acı verici bir durum. Bu sayfalar bizler tarafından satılması yasal olan hayvanların yanı sıra satılması tamamen yasak olan ırk hayvanları da satıyorlar. Pitbull, aslan, sincap, yılan, maymun gibi aklınıza ne gelirse satıyorlar. Buradan söylüyorum. Devlet bu sorumluluğu bize verdi. İnternet üzerinden satış yapan arkadaşlar buna son verip, bize danışsınlar."

Kalaycıoğlu, Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine bir internet sitesinde yer alan satılık Pitbull ilanında yer alan "Bisiklet ya da muhabbet kuşu ile takas olur" notunu da gösterdi.

Kızına köpek almak için pet markete geldiklerini söyleyen Bensu Balceli de internet hayvan almaya güvenemedikleri için pet markete geldiklerini ifade etti.