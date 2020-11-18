Koronavirüsten ölen yaşlı adamın cenazesi 6 saat sonra alındı: 'Ceset torbası verildi, 'Siz indireceksiniz' dediler'

Kadıköy'de yaşayan 87 yaşındaki Enver Ekşi, kısa süre önce koronavirüse yakalandı. Durumu kötüye giden yaşlı adam dün sabah hayatını kaybetti.

DHA'nın aktardığı habere göre, Mezarlık İşleri Müdürlüğü'nü arayan aile yakınları cenazelerinin evden alınmasını istedi. Bir süre sonra adrese gelen cenaze aracından inen görevliler, iddiaya göre yaşlı adamın yakınlarına ceset torbası vererek, cenazeyi evden çıkarmalarını istedi. Evde 3 koronavirüs hastası olduğunu belirten aile yakınları, eve girerek cenazeyi alamayacaklarını söyledi.

Yaşlı adamın torunu Reyhan Turanlı, "Annemler bu apartmanda oturuyorlar. Hepsi Kovid hastası, dedem bu sabah vefat etti. Cenazeyi biz dışarı çıkaramıyoruz. Belediyeyi aradık, cenaze nakil aracı geldi. Bize sadece ceset torbası verildi, 'Siz indireceksiniz' diye söylendi ama biz bu riske giremiyoruz. Sosyal mesafe deniliyor, uzak durmamız gerektiği söyleniyor. 4 hastamız vardı, dedem vefat etti. Annem, anneannem ve kardeşim şu anda yukarıdalar. Çıkamıyoruz, ilgilenemiyoruz. Acımız büyük. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Herkes Kovidli, biz de Kovid olabiliriz yukarı çıkarsak. Cenazemiz 6 saattir bekliyor" dedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise herhangi bir gerginlik yaşanmaması için bina önünde önlem aldı. Aradan geçen 6 saatin ardından binaya gelen Mezarlıklar Müdürlüğü çalışanı 3 kişi, özel kıyafetlerini giyerek binaya girdi. Ekşi'nin cenazesi buradan alınarak gasilhaneye götürüldü.