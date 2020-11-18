MSB: Irak kuzeyi Pençe-Kaplan bölgesinde iki askerimiz şehit oldu

MSB, Irak'ın kuzeyinde yapılan operasyonda iki askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

-Irak kuzeyi Pençe-Kaplan bölgesinde, 18 Kasım 2020 tarihinde, meydana gelen araç kazasında, bir kahraman silah arkadaşımız olay yerinde şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

-Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz.