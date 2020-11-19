MEB'den 'Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi' genelgesi

Selçuk'un imzasıyla gönderilen genelde, "4 Ocak 2021 tarihine kadar yüz yüze veya uzaktan olmak üzere hiçbir şekilde sınav yapılmayacaktır. Bu tarihten sonra sınavların; ölçme ve değerlendirmeye ilişkin usul ve esaslar kapsamında okul ortamında yüz yüze yapılması planlanmaktadır" ifadeleri yer aldı.