Bülent Arınç'tan Albayrak'ın görevi bırakması hakkında açıklama

Habertürk canlı yayınında soruları yanıtlayan Bülent Arınç, görevinden istifa eden Berat Albayrak ile ilgili iddialara cevap verdi. İstifa meselesinde dahli olduğuna dair haberleri yalanlayan Arınç ''İki iddiada külliyen yalandır. Birincisi Albayrak'ın görevini bırakmasına dahil olmadım. ‘Gitmezse 30-40 AK Parti Milletvekili ayrılır’ demedim. İkincisi Yüksek İstişare Kurulu'nda isim zikretmedik" açıklamasını yaptı.

"İki iddiada külliyen yalandır. Birincisi Albayrak'ın görevini bırakmasına dahil olmadım. ‘Gitmezse 30-40 AK Parti Milletvekili ayrılır’ demedim. İkincisi Yüksek İstişare Kurulu'nda isim zikretmedik"#NedirNeDeğildir'de @Nagehanalci sordu; @bulent_arinc iddialara cevap verdi. pic.twitter.com/Z1zthtsehO — Habertürk TV (@HaberturkTV) November 19, 2020

​Yeni ekonomi yönetimini ve mevcut durumu yorumlayan Arınç, ''Ekonomide sıkıntı yok diyemem ama krize dönüşmemiştir. Bu da bizim avantajımıza. Naci Ağbal ve Lütfi Elvan'ı da iyi tanırım, çok faydalı olacaklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.