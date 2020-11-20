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    Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul Projesi bir dünya projesidir, bu bilinçle çalışmalarımız aralıksız sürüyor

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    Türkiye
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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Kanal İstanbul Projesi bir dünya projesidir, bu bilinçle çalışmalarımız aralıksız sürüyor” dedi.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2021 yılı bütçe sunumunun ardından milletvekillerinin sorularına cevaben açıklamalarda bulundu. İstanbul Ulaşım Master Planı’nın yapılmadığıyla ilgili soru üzerine Bakan Karaismailoğlu, “İstanbul Ulaşım Master Planı 2000’li yılların başında yapıldı. Dünya’ya örnek bir master planıdır ve her yıl güncellenmektedir” ifadelerini kullandı.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak İstanbul’da şu anda 91 kilometre metro hattı yaptıklarını aktaran Bakan Karaismailoğlu, “91 kilometrenin özellikle, ‘Niye yapıyorsunuz’ diye sayın vekil arkadaşımız söyledi. E ne yapacaktık? Hastaneye yol yapma, metroyu yapma. Ne olacak vatandaş hastaneye gitmesin mi? Tabi ki yapacaktık. En kısa, en kolay yoldan metroyu da yapacaktık hastaneye, yapması gerekenler yapmadığı için yapıyoruz. Yine bu şekilde İstanbul’da şu anda 251 kilometre devam eden metro hattı var. Bu metro hatları ‘Ulaşım Master Planı’ çerçevesinde yapılmıştır ve bir örümcek ağı gibi İstanbul bunlarla donatılmıştır. Burada yapılan bütün hatların planlanmasında fayda, maliyet analizleri, talep modelleri yapılarak hepsi işaretlenmiştir. Bugün İstanbul’da 1 yıl sonra, 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, 50 yıl sonra ne yapılacağı bellidir. İstanbul için bir şeyler yapmak isteyenlerin belediyenin raflarındaki dosyaları aşağı indirmeleri yeterlidir” diye konuştu.

    'Önümüzdeki günlerde inşallah buradaki arkeolojik kazılar bittikten sonra Haydarpaşa'yı İstanbul’a bir müze olarak kazandıracağız'

    Haydarpaşa Garı’nın akıbeti hakkındaki soruyu cevaplandıran Bakan Karaismailoğlu, “Haydarpaşa Garı’nda arkeolojik kazılar kurul denetiminde devam etmektedir. Önümüzdeki günlerde inşallah buradaki arkeolojik kazılar bittikten sonra burayı İstanbul’a bir müze olarak kazandıracağız ve İstanbulluların hizmetine sunacağız. Aynı şekilde Sirkeci Garı’nı da bir demiryolu müzesi olarak İstanbulluların hizmetine sunacağız” dedi.

    Yap İşlet Devret (YİD) projelerde beş firmayla iş yapıldığının söylenmesiyle ilgili olarak Bakan Karaismailoğlu, binin üzerinde firmanın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile iş yaptığını belirterek, “Bu binin üzerinde firmanın içinde muhalefet partilerinin milletvekillerinin sahip olduğu müteahhitlik firmaları da var. Bizim burada en büyük müteahhitlerimizden birisi de eski CHP milletvekili. ‘5 firma’ diyerek milletimizin kafasını bulaştırmanın anlamı yok. Bunlar ülkemize değer katan büyük projeler. Bunun sorumluluğunu hissediyoruz” şeklinde konuştu.

    'Kanal İstanbul Projesi bir dünya projesidir, bu bilinçle çalışmalarımız aralıksız sürüyor'

    Kanal İstanbul projesinin Lojistik Master Planının önemli bir yapı taşı olduğunu bildiren Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

    “Gelecek vizyonu olarak sunumun ilk başında da bahsettiğimiz gibi ekonominin temel tetikleyicisi olan ulaşım ve haberleşme sektöründe yapacağımız reform alanları açıkladık. Bunlar, lojistik, mobilite ve dijitalleşme. Özellikle lojistik alanında ülkemiz ciddi bir coğrafi avantaja sahiptir. Biz Türkiye’nin sadece 5 yılını, 10 yılını değil, değişen dünya ekonomik hareketlerine uygun bir şekilde Türkiye’nin 50 yıllık, 100 yıllık kaderini belirleyecek atılımları yapıyoruz. Bu anlamda, özellikle dünyada güçlenen kuzey, güney ekonomik koridorları ve büyüyen doğu, batı aksında ‘Orta Koridor’ ülkemiz için çok önemli. Dünyadaki yük akışının yüzde 90’ı deniz yoluyla gerçekleştirilmektedir. Bugün 12 milyon ton yük hareketi varken, 2030 yılında 25 milyon ton, 2050 yılında 95 milyon ton, 2100 yılında 150 milyon ton yük hareketinin olacağı Lojistik Master Planı kapsamında hesaplanmıştır. Bu açıdan, Asya, Avrupa, Afrika arasındaki koridorlarda, Ege, Karadeniz - Hazar çok daha fazla önem arz etmektedir. Doğu-batı aksında kara bağlantısı ile kuzey-güney aksında deniz bağlantısı ile Türkiye bu açıdan çok stratejik bir konumda bulunmaktadır. Kanal İstanbul bu stratejik konumun doğru bir şekilde faydalanılması için yapılan Lojistik Master Planının önemli bir yapı taşıdır. Bu, İstanbul projesi değil; Türkiye projesidir. İstanbul havalimanı, karayolu ve demiryolu bağlantısı, lojistik merkezleri ve buradan geçecek bir suyolu olacak Kanal İstanbul’la birlikte dünyanın en önemli intermodel lojistik merkezi olacaktır. Bu sayede kendi ekonomisini oluşturan bir bölge olarak sanatın, bilimin, yaşamın, ekonominin yeni kalbi olacaktır. Kanal İstanbul Projesi bir dünya projesidir, bu bilinçle çalışmalarımız aralıksız sürüyor.”
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