Metiner'den Arınç'ın sözlerine tepki: Cumhur İttifakı'na sabotaj

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, dün Habertürk TV'de katıldığı programda "Ey hâkim ve savcılar; Osman Kavala'nın hala tutuklu kalmasına hayret ediyorum, tahliye edilmesi lazım", "Devran kitabını okudum, Belki Demirtaş hakkında fikriniz değişmeyecek ama Kürtlerin neler yaşadığını anlayacaksınız, Kürtler konusunda fikriniz değişebilir" şeklindeki ifadeleri dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'a tepki gösterdi.

Kişisel Twitter hesabında paylaşımlarda bulunan Metiner, şunları yazdı:

"Biden iyi. Demirtaş cici. Kitabını herkes okumalı güzellemesi. Kavala haksız yere içeride. Demirtaş da Kavala da bırakılmalı acilen. KHK facia. KHK’dan ihraç edilenler göreve. Bütün bunları kim mi söylüyor? Devlet katından birisi. Cumhur İttifakı'na sabotaj!

Cumhurbaşkanımızın 'yeni dönem' vurgusu yaptığı bu günlerde Arınç’ın çıkıp bugüne kadar Reis’in ve AK Parti’nin dediklerinin tam tersini söyleyebiliyor olması, yeni döneme rota çizme cüretinin ötesinde bir anlama sahiptir. Bu açıklamalarla çizilen rotanın asıl sahibi bellidir.

vurgusu yaptığı bu günlerde Arınç’ın çıkıp bugüne kadar Reis’in ve AK Parti’nin dediklerinin tam tersini söyleyebiliyor olması, yeni döneme rota çizme cüretinin ötesinde bir anlama sahiptir. Bu açıklamalarla çizilen rotanın asıl sahibi bellidir. Arınç’ın dediklerinin tıpkısının aynısını kimin ve hangi odakların dillendirdiğine bakınız, çizilmek istenen rotanın asıl sahibini görürsünüz. Sahi Kemal Kılıçdaroğlu’na niye kızıyorsunuz ki bu durumda? Veya Gül-Babacan ve Davutoğlu’na?"

Biden iyi.



Demirtaş cici.



Kitabını herkes okumalı güzellemesi.



Kavala haksız yere içerde.



Demirtaş da Kavala da bırakılmalı acilen.



KHK facia.



KHK’dan ihraç edilenler göreve.



Bütün bunları kim mi söylüyor?



Devlet katından birisi.



Cumhur ittifakına sabotaj!



Yazık! — Mehmet Metiner (@MetinerBasin) November 19, 2020

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