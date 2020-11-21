Şoygu, Bakü'de Aliyev ve mevkidaşı Hasanov'la Dağlık Karabağ'daki ateşkesi konuştu

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve mevkidaşı Hasanov'la yaptığı görüşmede Dağlık Karabağ'da ateşkese gelecekte uyulmaya devam edeceğinden emin olduğunu söyledi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve mevkidaşı Hasanov'la yaptığı görüşmede Dağlık Karabağ'da ateşkese gelecekte uyulmaya devam edeceğinden emin olduğunu söyledi.

Sabah saatlerinde Erivan'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Savunma Bakanı Vagarşak Arutyunyan ile görüşen Şoygu, hemen sonrasında geçtiği Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Savunma Bakanı Zakir Hasanov'la Dağlık Karabağ'a ilişkin görüş alışverişi yaptı.

Şoygu, "Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin tarihi anlaşmasının üzerinden çok fazla zaman geçmedi ancak barış gücü askerleri daha önce belirlenen 23 gözlem noktasındaki yerlerini aldı. Cephe hattında güvenliğin sağlanması için ana karayolları kontrol altına alındı. Sığınmacılar geri dönmeye başladı" dedi.

Bugün itibarıyla yapılan tüm çalışmaların doğal olarak sonuç verdiğini belirten Şoygu, şimdiye dek ateşkese uyulduğunu ve bundan sonra da uyulacağından emin olduğunu vurguladı.

Aliyev: Üçlü anlaşmanın gidişatının memnun edici

Cumhurbaşkanı Aliyev, özellikle Rusya'nın istikrarı sağlamaya yönelik çabalarına ve Rus barış gücünün çalışmalarına dikkat çekerek üçlü anlaşmanın gidişatının memnun edici olduğunu söyledi.

Aliyev, "Anlaşmanın hükümleri başarılı bir şekilde yerine getiriliyor. Bu, hem Azeri hem de Ermeni tarafının yıllardır süren çatışmaya son vermeye ve siyasi çözüm bulmaya hazır olduklarını bir kez daha ortaya koyuyor" dedi.

Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Şoygu'ya bu önemli anlaşmanın hazırlanması ve imzalanmasındaki çabaları için teşekkür etti.

President Ilham Aliyev received delegation led by Russian defense minister https://t.co/NLl20z70fZ #Azerbaijan pic.twitter.com/sDRIUX1hZA — AZERTAC News Agency (@AZERTAC) November 21, 2020

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