Milli Savunma Bakanlığı: Mehmetçik, Rusya ile kurulacak ortak merkezde 1 yıl görev yapacak

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "(Azerbaycan tezkeresi) Mehmetçik, Rusya ile kurulacak ortak merkezde ve bu merkezin icra edeceği faaliyetlerde 1 yıl süre ile görev yapacaktır" denildi.

MSB'den yapılan açıklamada, "TSK, Ege ve D. Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecek" ifadeleri yer aldı

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