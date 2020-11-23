Bira tanıtımı yaptığı için eleştirilen Somer Sivrioğlu: Çocuklar illa bir şeye özenecekse çalışmamıza özensin

Şef Somer Sivrioğlu, kişisel Instagram hesabında yaptığı bira tanıtımıyla çocuklara örnek olduğu eleştirilerine tepki gösterdi. Sivrioğlu, setten bir fotoğraf paylaşarak "Çocuklar illa bir şeye özenecekse çalışmamıza özensin" dedi.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de jüri üyeliği yapan Somer Sivrioğlu, kişisel Instagram hesabında bira tanıtımı yaptı. Paylaşımına çok sayıda kişi "Çocuklara kötü oluyorsun" tepkisini gösterdi.

Bu eleştirilere bir story paylaşarak yanıt veren Sivrioğlu, "Çocuklar ve gençler illa bir şeye özenecekse; gece çekim bitirip, sabah 6'da yeni çekime başlamamızı örnek alsın, çalışmaya özensin" dedi.