CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın koronavirüse yakalandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Akın, "Tedavi sürecim başladı. Sağlık durumum şu an iyi. İlgi gösteren herkese teşekkür ederim. Lütfen tedbirlere uyun ve sağlığınıza dikkat edin" ifadelerini kullandı.

Bugün yapılan Covid19 testim pozitif çıktı. Tedavi sürecim başladı. Sağlık durumum şu an iyi. İlgi gösteren herkese teşekkür ederim. Lütfen tedbirlere uyun ve sağlığınıza dikkat edin. — Ahmet AKIN 🇹🇷 (@ahmetakin) November 23, 2020

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