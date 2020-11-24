AVM'ler 'yerde yemek' görüntülerine çare arıyor

Kısıtlamalar nedeniyle ‘paket servise’ dönen restoranlar özellikle AVM içinde ilginç görüntülere neden oldu. AYD Başkanı Hüseyin Altaş, görüntüleri tasvip etmediklerini ve iki adımın gündemlerinde olduğunu açıkladı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler gereği restoran, lokanta, pastane, kafe ve kafeterya gibi yeme içme yerlerine kısıtlamalar getirilmişti. Saat 10.00 ile 20.00 arasında sadece paket servis veya gel al hizmeti vermelerine izin verilmesi üzerine AVM'lerdeki restoranlardan masalar kaldırılmıştı.

Ancak kısıtlamanın ardından özellikle kimi AVM’lerde çekilen görüntüler, paket olarak yiyeceklerini alan vatandaşların yine AVM içinde yerde oturarak yemek yediğini gösterdi.

'Görüntüleri tasvip etmiyoruz'

TRT'den Sertaç Aksan'ın haberine göre, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, görüntülerle ilgili olarak “Kesinlikle tasvip etmiyoruz” dedi.

Yaşanan sürecin tüm dünyayı ilgilendiren küresel bir sorun olduğunu hatırlatan Altaş, sorun küresel olsa da çözümün bireysel olduğunu söyledi.

'İçişleri Bakanlığına yazı yazdık'

Görüntülerin ardından kendilerine bağlı AVM’lerin yönetimleriyle temasa geçtiklerini anlatan Altaş, izlenmesi muhtemel çözüm önerilerine ilişkin şöyle konuştu:

“Tabii ki bu görüntüleri önlemek için adım atacağız. Bizim burada en önemli amacımız kimse mağdur olmadan sürecin en sağlıklı şekilde tamamlanabilmesini sağlamak. Vatandaşlarımız mağdur olmasın diye İçişleri Bakanlığı paket seçeneğini kullandı. Ancak bazı yerlerde bu kuralın farklı şekilde uygulama sonuçları doğurduğunu gördük. Dernek olarak hemen AVM yönetimleri ile temas kurduk ve benzer görüntülerin önüne geçilmesini istedik. Diğer yandan da İçişleri Bakanlığına bir talep yazı yolladık ve AVM’lerin restoranlarında yer alan masaların, aralıklara uyulacak şekilde kullanılabilmesini talep ettik. Oradan gelecek yanıta göre önümüzdeki günlerde yeni bir uygulama modeli oluşabilir. AYD olarak bu tür görüntülerin oluşmaması için çözüm arayışındayız."

Vatandaşa büyük sorumluluk düşüyor

Altaş, bu tür durumlarda resmi kurumların yanı sıra vatandaşlara da çok büyük sorumluluklar düştüğünü hatırlatarak, “Vatandaşlarımız biraz sabırsız hareket ediyor bazen. Paket yemek servisi, onların zorluklarını kolaylaştırmaya yönelik bir hamle idi. Eğer kurallara uyarsak ve bireysel olarak üzerimize düşeni yaparsak daha hızlı bir şekilde normalleşme yaşanacağını iyi bilmemiz lazım” şeklinde konuştu.

Söz konusu görüntülerin önüne geçebilmek için dün bazı AVM yönetimleri ek tedbirler almış, restoranların oturma alanların şeritler çekmişti.