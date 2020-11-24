Adnan Polat'ı dolandırdığı iddiasıyla yargılanan İdrizi beraat etti

İş insanı Adnan Polat'ı 3.5 milyon dolar dolandırdığı öne sürülen Sinan İdrizi, yargılandığı davada beraat etti. İdrizi, savunmasında "Benim ailemde ve sülalemde dolandırıcılık olamaz" dedi.

Galatasaray Kulübü Eski Başkanı ve iş insanı Adnan Polat'ı dolandırdığı iddiasıyla 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle yargılanan Sinan İdrizi'nin beraatine karar verildi.

Bugün İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Sinan İdrizi ile avukatları katıldı. İdrizi savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti ve "Benim ailemde ve sülalemde dolandırıcılık olamaz. Bu bana en kötü hakarettir. Beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işlediğine dair somut ve inandırıcı delil bulunmadığına karar verdi ve İdrizi'nin beraatine hükmetti.

Ne olmuştu?

İş insanı Adnan Polat'ın avukatları, Arnavut iş insanı Sinan İdrizi’nin petrol şirketi satma vaadiyle Polat'tan 3.5 milyon dolar ön ödeme aldığını ve sözleşme feshedilmesine rağmen parayı geri ödemediğini öne sürerek şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, ticaretle uğraşan ve Türkiye ile Arnavutluk’ta şirketleri bulunduğunu beyan eden Sinan İdrizi’nin Polat’a, Arnavutluk’ta bulunan bir şirketi satın almasını teklif ettiği aktarıldı. İddianameye göre, İdrizi'nin görüşme sürecinde Arnavutluk Başbakanı ile görüşmeler ayarlayarak Polat'ın güvenini temin etti ve şirketin alımı için 3,5 milyon dolar peşinatın kendi hesabına yatırılmasını, yoksa şirketin belgelerinin inceletilmeyeceğini söylediği belirtildi.

İddianamede, İdrizi'nin parayı aldıktan sonra hisselerin devri için hiçbir şey yapmadığı, Adnan Polat'ı oyaladığı ve sözleşmeye göre iade ile yükümlü olduğu parayı iade etmediği öne sürüldü. İdrizi'nin Polat'ın iletişim çabalarına yanıt vermediği ve müştekinin zararına olarak kendisine yarar sağladığı iddia edilmişti.