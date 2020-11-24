Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etti

Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğinden istifa etti. Arınç, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini ve karşılıklı iyi niyet temennileriyle helalleştiklerini söyledi.

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Bülent Arınç, kişisel Twitter hesabında Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliği görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Sözlerine Habertürk TV canlı yayınında yaptığı açıklamalara değinerek başlayan Arınç, tepki çeken konuşmasının ana ekseninin yargıda yapılacak reform konusu olduğunu söyledi.

Ömrü boyunca hukukun üstünlüğünü ve adalet kavramlarını savunan birisi olarak yine aynı görüşlerini dile getirdiğini ifade eden Arınç, "Gazeteci arkadaşımız program esnasında soru sorarken isim zikrettiğinde, 'İsimler üzerinden tartışmayalım' diye altını çizmeme rağmen evrensel hukuk, adalet ve yargının sorunları üzerine dile getirdiğim fikirlerimin bu isimlerin gölgesinde kalmasından ve meselenin özünün kaçırılmasından üzüntü duyduğumu belirtmeliyim" dedi.

'Beni Yasin Börü'nün katilleriyle, FETÖ ile yan yana gösterme gafletinde bulundular'

Tartışmaların çok yanlış bir yere götürüldüğünü vurgulayan Arınç, "Beni Yasin Börü'nün katilleriyle, 15 Temmuz şehitlerimizin katilleri FETÖ ile yan yana gösterme gafletine kadar gitti. Asla bu ithamları kabul etmiyorum ve reddediyorum. Yasin Börü için döktüğüm gözyaşı da terör örgütleri FETÖ ve PKK'ya yönelik sözlerim ve tavrım da bellidir. Tüm bunları burada yeniden dile getirmeyi kendime zul sayarım" tepkisini gösterdi.

Arınç, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ve karşılıklı iyi niyet temennileriyle hellalleştiklerini aktardığı açıklamasına şöyle devam etti:

"Yine aynı televizyon programında dile getirdiklerim, Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi olmam hasebiyle farklı yönlere çekildi. Oysaki programda görüşlerimi, YİK üyesi olarak değil, TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç olarak açıkladığımı defalarca belirttim. Konuşmama yönelik seviyeli ve saygın eleştirilerin tümüne saygı duyuyor ve not alıyorum. Ancak şahsıma karşı içlerinde duydukları kin ve nefretlerin dışa vurumu olan seviyesiz hakaretleri sahiplerine iade ediyorum.

'Cumhurbaşkanımızla karşılıklı iyi niyet temennileriyle helalleştik'

Türkiye'nin yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara duyduğu ihtiyaç aşikardır. Ülkemizin rahatlamasına ve milletimizin dertlerine çare bulunmasına ihtiyaç vardır. Bahsi geçen televizyon programında da defalarca belirttiğim üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yöndeki iradesini gördüm ve destekliyorum. Ancak benim konuşmamın, şahıslar üzerinden farklı zeminlere kaydırılması sebebiyle, reform çalışmalarını engelleyeceğine dair kaygılandığımdan, Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği görevimden ayrılmamın daha uygun olacağına karar verdim.

Kurul üyeliği görevimden ayrılma talebimi Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettim ve kendileri de bunu uygun gördüler. Karşılıklı iyi niyet temennileriyle helalleştik ve görevimden ayrıldım. Bu süre zarfında verimli çalışmalar sürdürdüğüm Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Yüksek İstişare Kurulu üyesi arkadaşlarımıza teşekkürü bir borç bilirim,

'Hayatım boyunca doğru söz, doğru ilke, dürüstlük ve vicdanımın sesi rehberim oldu'

Sayın Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti'nin ülke yararına yapacağı her türlü çalışmayı, milletin faydasına olacak her türlü reformu destekleyeceğimin bilinmesini isterim. Hayatım boyunca doğru söz, doğru ilke, dürüstlük ve vicdanımın sesi rehberim oldu. Bu yüzden çok bedel ödedim ama bundan asla vazgeçmedim. Bundan sonra da vazgeçmeyeceğim. Derdimiz memleket derdidir. Memleketimizin huzura, refaha ve mutluluğa kavuşması için ne fedakârlık yapmamız gerekirse, tereddüt etmeden yaparız. Yeter ki vatan sağ olsun."

​İletişim Başkanlığı: Arınç'ın istifası kabul edildi

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada da Arınç'ın istifasının kabul edildiği bildirildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Sayın Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği görevinden ayrılmayı talep etmiş, sayın Arınç'ın talebi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir."

Sayın Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği görevinden ayrılmayı talep etmiş, sayın Arınç'ın talebi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) November 24, 2020

​Ne olmuştu?

Arınç'ın Habertürk TV canlı yayınında Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala ve eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluklarıyla ilgili yaptığı "Ey hakim ve savcılar; Osman Kavala'nın hala tutuklu kalmasına hayret ediyorum, tahliye edilmesi lazım", "Devran kitabını okudum, Belki Demirtaş hakkında fikriniz değişmeyecek ama Kürtlerin neler yaşadığını anlayacaksınız, Kürtler konusunda fikriniz değişebilir" şeklindeki açıklamalar, AK Partili isimler de dahil olmak üzere çok sayıda kişinin tepkisini çekmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu hafta sonu yaptığı açıklamada Arınç'ın ismini zikretmeden şunları kaydetmişti:

" Gezi olaylarının finansörü olanlarla, Kavalalarla, onlarla hiçbir zaman bir arada olamayız. Kobani 'yi unutamayız. Biz Diyarbakır 'da Kürt kardeşlerimizi öldürenlerin savunuculuğunu yapamayız.

olanlarla, Kavalalarla, onlarla hiçbir zaman bir arada olamayız. 'yi unutamayız. Biz 'da Kürt kardeşlerimizi öldürenlerin savunuculuğunu yapamayız. Hukuka sarılarak onların savunmasını yapmaya girenler kusura bakmasınlar artık şunu bilmeleri lazım ki AK Parti hiçbir zaman bunları savunmamıştır, savunmaz. Ama AK Parti Diyarbakır'da öldürülen Yasin Börü kardeşlerimizin yanındadır, yanında olmaya devam edecektir."

Arınç ise dün Posta gazetesi yazarı Murat Çelik'e yaptığı açıklamada bu ifadeleri çok sert bulduğunu belirterek Erdoğan ile görüşeceğini belirtmişti. "Gelişen şartlar altında o konuşmayı yapmaya neden ihtiyaç duyduğunu kendisinden dinlemek isterim" diyen Arınç, şöyle devam etmişti:

"Kendisinden dinledikten sonra, ‘ O konuşmanın muhatabı bendim. Bu durumda buyurun istifa mektubumu ’ diyebilirim. Benim üzerimden hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem de Yüksek İstişare Kurulu’nun (YİK) yıpratılmasına izin vermem. Bana yakışmaz.

’ diyebilirim. Benim üzerimden hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem de Yüksek İstişare Kurulu’nun (YİK) yıpratılmasına izin vermem. Bana yakışmaz. Daha önce de bazı açıklamalarım üzerine ‘Bunları söyleyen birinin YİK’te ne işi var?’ türünden yorumlar yapanlar oldu. Oysa benim yapacak daha çok işim var. Ama öyle bir noktaya gelir ki bazen, orada kalmaktansa gitmek daha yerinde olur.”

Bahçeli: Aslına mı çekiyorsun, nesline mi özeniyorsun?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de partisinin bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında yaptığı açıklamada 'siyaset eskisi' diye nitelediği Arınç'ı şu ifadelerle eleştirmişti: