Antibiyotik yazmayan doktora tehdit ve hakarete 5 bin 660 lira ceza

Kahramanmaraş'ta Hasan G. (57), 18 Ocak'ta rahatsızlanan torununu kentteki özel bir hastanenin acil servisine götürdü. Acil serviste görevli Doktor Tuğrul Kaba çocuğu muayene ederken, Hasan G. torununa antibiyotik şurup yazmasını istedi.

'Buradan nasıl çıkacaksın'

Bu talebin ardından Kaba, çocuğun rahatsızlığının uzun süreli antibiyotik kullanması gerektirmediğini belirtti. Hasan G. ise iddiaya göre, istediği ilacı yazmadığı için doktora önce hakaret etti, sonra da "Buradan nasıl çıkacaksın?" diyerek tehdit etti.

Tuğrul Kaba'nın şikayeti üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada Hasan G., hakkında hakaret ve tehdit suçlarından dava açıldı. Kahramanmaraş 8’inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında Hasan G., hakaret ve tehditte bulunmadığını, doktorun kendisine küfrettiğini öne sürüp beraatını istedi.

Para cezası verildi

Duruşma sonunda; Hasan G.'ye hakaret suçundan 5 bin 300 lira, tehdit suçundan ise 360 lira olmak üzere toplam 5 bin 660 lira adli para cezası verdi. Mahkeme ayrıca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Meslektaşlarına seslendi: Şiddete uğradılarsa kesinlikle şikâyetçi olup sonuna kadar takipçisi olmalarını istiyorum

Dava sonucunu değerlendiren Tuğrul Kaba, yargılama sonunda hasta yakınının suçlu bulunduğunu söyledi. Kaba, o gün yaşadıklarını da şöyle anlattı:

"Hasta, dedesi tarafından boğaz ağrısı ve hafif ateş şikayetiyle hastanemize getirildi. Muayenemi yaptım, gerekli tahlilleri istedim. Hasta yakınları o kadar vakitlerinin olmadığını, antibiyotik ilaç istediğini söyledi. Bunun üzerine ben de çocuğun tedavisinde antibiyotik gerekmediğini söyledim. Fakat antibiyotik yazmam için bana ısrar ve baskıda bulundu. Yazamayacağımı, kapıda bekleyen hastalarım olduğunu o nedenle hasta yakının çıkmasını istedim. Bunun üzerine küfretmeye başladı bana. Güvenlik görevlilerinden yardım isteyince bu kez bağırarak, 'Buradan, hastaneden nasıl çıkacaksın?' diye beni tehdit ederek, küfürler etti. Ben de şiddetin cezasız kalmasını istemediğim için suç duyurusunda bulundum. Yargılama sonucunda suçlu bulundu ve adli para cezasına çarptırıldı. Ben, sağlık çalışanlarının şiddete uğramaması için, bu şiddetin engellenmesi için üzerime düşeni yaptığımı düşünüyorum. Özellikle meslektaşlarımın bu konuda 'Bundan bir şey çıkacak mı?' deyip dava açmamalarını doğru bulmuyorum. Şiddete uğradılarsa kesinlikle şikâyetçi olup sonuna kadar takipçisi olmalarını istiyorum."

'Bilinçsiz antibiyotik kullanımının anlatımında güçlük çekiyoruz'

Antibiyotiğin her rahatsızlıkta kullanılabilecek bir ilaç olmadığını belirten ve insanların bu konuda doktorlara ısrar etmemeleri gerektiğini vurgulayan Tuğrul Kaba, "Bilinçsiz antibiyotik kullanımı toplum sağlığı için çok büyük tehdit. Bu antibiyotik insanların her şikâyeti olduğunda, boğazları ağrıdığında kullanabilecekleri bir şey olsa bizim reçetemize tabi kılınmaz, reçetesiz de marketten, eczaneden alabilirler. Ama toplum sağlığı için bilinçsiz kullanımı büyük bir tehdit oluşturduğu için doktor gözetiminde uygun süre ve dozlarda kullanılması gerekiyor ama insanlara bunu anlatmak da maalesef güçlük çekiyoruz" diye konuştu