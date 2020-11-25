'İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Bursa'da 3. zirve yaşanıyor' diyen Koca: Kısıtlamaları gelecek hafta değerlendireceğiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs pandemisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bazı illerde 3. zirvenin yaşandığını belirten Koca, bunları İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Bursa olarak sıraladı. Koca, bir hafta içinde 15 ilde yüzde 50 artış yaşandığını belirtti ve kısıtlamalarla ilgili değerlendirmeyi gelecek hafta yapacaklarını duyurdu.