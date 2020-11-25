Beklenen açıklama geldi: Bugün Türkiye'de vaka sayısı 28 bin 351

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyriyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Bugün virüs nedeniyle 168 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 814 kişiye hastalık tanısı konduğunu belirten Koca, merakla beklenen vaka sayısını ise 28 bin 351 olarak açıkladı.

Koca, vaka sayısıyla ilgili açıklamasında "Semptomu olsun olmasın, PCR testi pozitif çıkan herkesi kapsıyor" vurgusunu yaptı. Vakalara dair geçmişe dönük verilerin de açıklanacağını belirten Koca, şunları kaydetti:

"Geçmişe dönük olan rakamları da önümüzdeki günler zaten tabloda toplu olarak göstermiş olacağız. Bugüne kadar bu şekilde verilmiş olması bizim aleyhimize olan durumdu. Ölüm oranımız, ki başarıda en büyük parametrelerden birisi, payda küçüldüğü için yükseliyordu, ağır hasta sayımız da oran olarak yükseliyordu. Bu anlamda başarıyı gölgeleyen bir durumdu."

Ayrıca son 24 saatte 164 bin 547 test yapıldığını açıklayan Koca, ağır hasta sayısının 4 bin 641 olduğunu duyurdu. Koca'nın açıklamasına göre bugün 3 bin 911 kişinin sağlığına kavuştu. Hastalarda zatürre oranı ise yüzde 3.4 olarak belirlendi.

Koca'nın verdiği diğer bilgiler şöyle:

Yatak doluluk oranı: Yüzde 57.7

Erişkin yoğun bakım doluluk oranı: Yüzde 71.3

Ventilatör doluluk oranı: Yüzde 39.2

Ortalama temaslı tespit süresi: 11 saat

Filyasyon oranı: Yüzde 99.8