Ankara'da 25 Kasım kadına yönelik şiddetle mücadele eylemine polis müdahalesi

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde kadınlar şehirde sokağa çıkarak kadınlara yönelik şiddetin durdurulmasını talep etti.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kentte düzenledikleri eylemlerle İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması için mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

İstanbul Kadıköy’de yapılan eyleme, öldürülen kadınların aileleri ve şiddete maruz bırakılan kadınlar da katıldı.

25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü kapsamında yaklaşık 2 bin kadın, saat 19.00'da Kadıköy Beşiktaş İskelesi önünde toplandı.

Kadınlar Birlikte Güçlü/25 Kasım İnisiyatifinin düzenlediği eyleme birçok kadın örgütü de katıldı. Polis ekipleri bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Kadınlar, ellerindeki renkli dövizlerle sloganlar atarak, kadına şiddete hayır mesajı verdi. Eyleme katılan bir kadın, "Burada toplandık, her sene toplanıyoruz 25 Kasımda. Kadına şiddete karşı dayanışma günü bugün. Bu kadar kalabalığı görmek açıkçası beni çok duygulandırdı. Her sene zaten çok kalabalık oluyor. Kadınların bu kadar dayanışma içinde olduğunu görmek tüylerimi diken diken etti" Dedi.

​Ankara'da ise Ankara Kadın Platformu'nun çağrısıyla bir araya gelen kadınların Çankaya Belediyesi önünde yapılmak istenen açıklamaya polis izin vermedi, müdahale etti.

Ankara'da 25 Kasım kadına yönelik şiddetle mücadele eylemine polis müdahalesihttps://t.co/keIVJ9Ph8o pic.twitter.com/Vd0J0WdGyP — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 25, 2020

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