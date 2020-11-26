3 bin 700 liralık 'külçe altın' çakmak çıktı

Mersin'de, adres sorma bahanesiyle tanıştıkları kişiye, özel bantla kaplanmış çakmağı külçe altın diye satarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 2 kişi yakalandı.

Akdeniz ilçesinde yolda yürüyen 65 yaşındaki H.K.'nın yanına gelen 2 kişi, adres sorma bahanesiyle sohbet ederek, kuyumcu olduklarını söyledi. Külçe altın sattıklarını ileri süren iki kişiye 3 bin 700 lira veren H.K., bir süre sonra külçe altın diye aldığı şeyin özel bantla kaplanmış çakmak olduğunu fark etti ve polise başvurdu.

Polisin çevredeki güvenlik kameraları kayıtlarında yaptığı incelenmede kimlikleri belirlenen 43 yaşındaki M.Ş.Ç. ve 29 yaşındaki M.Ç. gözaltına alındı.

Mermeri de altın diye satmış

Şüphelilerden M.S.Ç.'nin, eylül ayında da altın sarısı bant ve jelatine sardığı mermeri altın diye satarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla tutuklandığı ve kısa süre önce cezaevinden izinli çıktığı belirlendi. Adliyeye sevk edilen 2 kişi, ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, H.K.'nin koluna giren şüphelilerin uzun süre sohbet etmesi, dolandırıldığını anlayan H.K.'nin şüphelilerin arkasından koşması yer alıyor.