İstanbul'da 6 bin taksi teklifi UKOME'de 3. kez reddedildi

İBB'nin 6 bin yeni taksi projesi teklifi Bakanlık ve Valilik temsilcilerinin ret vermesi nedeniyle oy çokluğuyla reddedildi. Böylece İBB Başkanı İmamoğlu'nun gündeme getirdiği teklif 3. kez reddedildi.

UKOME toplantısında görüşülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 6 bin yeni taksi projesi teklifi Bakanlık ve Valilik temsilcilerinin ret vermesi nedeniyle oy çokluğuyla reddedildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, oylamanın ardından, "Talimat öyle geldi, mesajlardan görüyorum" dedi.

Teklif daha önce de 2 kez reddedilmişti.

Gündeminde yeni taksi sisteminin de yer aldığı UKOME Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılıyor. https://t.co/UyTqCRHIJL — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 26, 2020

​'Ret kararı tekrar teklif gelmesine engel değil'

İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İstanbul'un talebi olan yeni taksi sistemi, talimatlarla verdirilen oylarla UKOME'de reddedildi. Bu ret kararı teklifin tekrar gelmesine mani değil. 16 milyon İstanbullu’ya ve binlerce taksi sürücüsü esnafımıza verdiğimiz sözün takipçisiyiz. Doğru, er geç karşılığını bulur" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un talebi olan yeni taksi sistemi, talimatlarla verdirilen oylarla UKOME'de reddedildi. Bu ret kararı teklifin tekrar gelmesine mani değil. 16 milyon İstanbullu’ya ve binlerce taksi sürücüsü esnafımıza verdiğimiz sözün takipçisiyiz. Doğru, er geç karşılığını bulur. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 26, 2020

​İmamoğlu ile taksiciler arasında gerginlik

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen UKOME toplantısı öncesi İmamoğlu ile bir grup taksici arasında tartışma yaşandı.

Toplantıya giremediklerini öne süren bir grup taksici, kapı önünde toplanarak İmamoğlu ile görüşmek istedi.

Bir taksicinin, "Esnaf can çekişiyor" dediği duyulurken, başka bir taksicinin de "Burası muz cumhuriyeti değil" diyerek tepki gösterdiği kayıtlara yansıdı. İmamoğlu ise tartışmanın ardından binaya girerek taksicilerden uzaklaştı.

Bu sırada bazı taksiciler İmamoğlu'nu yuhalarken İmamoğlu geri dönerek "Kimi yuhalıyorsun sen? Hanginiz yuhaladı beni?" diye sordu. Güvenlik görevlileri araya girerken taksiciler binanın önünden uzaklaştırıldı.

İstanbul'da 6 bin taksi teklifi UKOME'de 3. kez reddedildi: Toplantı öncesinde ​İmamoğlu ile taksiciler arasında gerginlik yaşandı https://t.co/u6FuZ0lMkg pic.twitter.com/fZwrzzO9ey — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 26, 2020

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