İzmir'de Kovid-19 tedavisi gören 90 yaşındaki kadın taburcu edildi

Foça ilçesinde yaşayan, 3 çocuğu ve 7 torunu bulunan Saadet Solaç'ın Menemen Devlet Hastanesinde gördüğü 10 günlük tedavinin ardından Kovid-19 testi negatif çıktı.

Yaşlı kadın hastaneden taburcu edildi.

Solaç, AA muhabirine, kendisine destek olan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Rahatsızlık hissettikten bir hafta sonra doktora gittiğini belirten Solaç, şöyle konuştu:

"Hastaneye gittiğimde doktorlar önce bana zatürre teşhisi koydu. Kovid-19 testi pozitif çıkınca hastanede yatarak tedavi gördüm. Şimdi sağlık durumum iyi. Evde dinleniyorum. Artık sadece kendi ilaçlarımı kullanıyorum. Herkes Kovid-19 salgınına karşı dikkatli olmalı ve tedbirlere uymalı.

Uyarılara dikkat etmedim ve bu hastalığa yakalandım. Bu hastalığın şakası yokmuş. Onu gördüm ve bizzat yaşadım."