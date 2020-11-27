Türkiye’de koronavirüs vaka sayıları hızla artarken 'Efsane Cuma' olarak anılan indirim çılgınlığı uzun kuyruklara neden oldu. Vatandaşlar koronavirüse aldırış etmeden saatlerce kuyrukta bekledi.

Dünya genelinde Kasım ayının son haftasına denk gelen ve Türkiye'de 'Efsane Cuma' olarak anılan günde yapılan indirimler uzun kuyruklara yol açtı.

Artan koronavirüs vakalarına rağmen sabahın erken saatlerinde AVM önlerine akın eden vatandaşlar, dakikalarca AVM’lerin açılmasını bekledi. AVM’lerin açılmasıyla beraber vatandaşlar bu sefer mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

'Efsane Cuma' koronavirüs önlemlerini unutturdu: Mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluştu https://t.co/pPaU664W7f pic.twitter.com/ffPLSNiyz7 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 27, 2020

​Bayrampaşa'da bir AVM önünde oluşan kuyrukta da zaman zaman sosyal mesafenin hiçe sayıldığı, Zeytinburnu'ndaki bir AVM'de ise vatandaşların mesafeli şekilde sırada durmaya çalıştıkları görüldü. AVM'lerin açılmasıyla beraber, bekleyen müşteriler içeri girdi.

AVM içlerinde uzun kuyruklar kameralara yansırken indirimin vatandaşlara koronavirüsü unutturduğu görüldü.