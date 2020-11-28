Erdoğan, aynı deprem için farklı rakamlar veren AFAD ve Kandilli için son noktayı koydu

Hürriyet’ten Bülent Sarıoğlu’nun haberine göre, Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, şunları söyledi:

'AFAD Başkanım topu bana atıyor, böyle ateşten top'

“Mw (moment büyüklüğü) olarak biz açıkladık, Ms (Yüzey dalgası büyüklüğü), ML de vardı bizim web sayfamızda. Şu anda AFAD’ın web sitesine bakılınca da Mw 6.6 yazıyor. 6,6-6,9 kısmına gelirsek... AFAD Başkanım topu bana atıyor, böyle ateşten top. Espri yapayım biraz. Bu sorunun yanıtını ben veremem, ‘Neden?’ diye soruyorsunuz, cevap bu, bende değil.

Rakamlardaki farklılık nereden kaynaklanıyor?

Ama güvenilirlik konusunda yani hangi kurumunki doğru? Yasal olarak kayıtlara geçecek AFAD’ınki, çünkü kanunda öyle diyor. Farklılık nereden kaynaklanıyor? Aslında aynı istasyonları kullansak dahi kullandığımız algoritmalardan fark ediyor. Biz kabuk yapısında belli kabuller yapıyoruz, AFAD da yapıyor ama aynı kabulleri yapmıyoruz. Bize göre bizim yaptığımız kabuller daha doğru, eminim ki onlar da aynısını düşünüyorlar kendi modelleri için. Dolayısıyla böyle bir farklılık çıkıyor.

'İki büyüklük de ortada dolaşıyor, bu konuda hiçbir sorun yok'

Defalarca farklı büyüklükler verdik. En son Afet Acil Durum Toplantısı’nda İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Beyefendi dedi ki: 'Biz Bakanlar Kurulu’nda konuştuk, hatta Cumhurbaşkanımızın da bu yönde tavsiyeleri var; ‘Kandilli saygın bir kurum, uzun yıllardır bu işi yapıyor, AFAD da, tabii ki de Kandilli de büyüklüğünü verecek. İki büyüklük de ortada dolaşıyor, bu konuda hiçbir sorun yok’ dedi. Sağ olsun, biraz da bizi rahatlattı, önümüzü de açmış oldu. Dolayısıyla çok daha rahatladık şimdi, deprem büyüklüklerini verebiliyoruz.”

Konu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde de taşınınca tartışmaya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın nokta koyduğu ortaya çıktı. Erdoğan’ın “Kandilli saygın bir kurum, uzun yıllardır bu işi yapıyor, AFAD da, tabii ki de Kandilli de büyüklüğünü verecek. İki büyüklük de ortada dolaşıyor, bu konuda hiçbir sorun yok” dediğini belirtildi.