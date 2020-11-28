Isparta'da karantina kurallarını ihlal eden 20 kişi yurda yerleştirildi

Isparta'da son bir haftada karantina kurallarını ihlal eden 20 kişinin yurda yerleştirildiği belirtildi.

Isparta’da HES kodu sorgulamalarında son bir hafta içerisinde karantina şartlarını ihlal ettiği tespit edilen 20 kişi yurda yerleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte son bir hafta içinde gerçekleştirilen denetimlerde HES kodu sorgulamasıyla 20 kişinin karantina kurallarını ihlal ettiğinin belirlendiği kaydedildi.

Bu kişilerin yurda yerleştirildiği ve kendilerine idari para cezası uygulandığı ifade edildi.