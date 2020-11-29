Edirne'de, Bulgarca anonslarla 'koronavirüs' uyarısı

Edirne'de Bulgaristan'dan gelen ziyaretçilerin rağbet gösterdiği pazar, çarşı ve AVM'lerde denetim yapan ekipler Bulgarca anons yapıp maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyardı.

Bulgaristan’ın 1 Eylül itibarıyla karantina sürecini kaldırmasıyla her hafta sonu Edirne’ye akın eden Bulgar ziyaretçiler, kentte yoğunluk oluşturmaya devam ediyor.

Bulgaristan ve Türkiye’de vaka sayılarının artmasıyla kentteki polis ve zabıta ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı. Özellikle kentte pazar yerleri, tarihi çarşılar ve AVM’ler gibi bölgelere ağırlık veren ekipler, burada hem Bulgarca hem de Türkçe anons yaparak vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.