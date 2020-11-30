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    1,5 yaşındaki Sakine bebek ‘yoğun bakımda yer bulunamadığı için’ hayatını kaybetti

    Batman'da hayatını kaybeden Kovid-19 hastası bebeğin ailesi: Yoğun bakımda yer bulunamadığı için öldü

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    Batman'da epilepsi hastası ve koronavirüs tedavisi gören 1,5 yaşındaki Sakine Akdağ, yaşamını yitirdi. Hala Safiye Akdağ'ın yeğeninin yoğum bakım ünitesine geç alındığı için yaşamını yitirdiği iddiası üzerine İl Sağlık Müdürlüğü, iddianın gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

    Batman'da Akdağ ailesinin 1,5 yaşındaki kızı epilepsi hastası Sakine, ateş ve halsizlik nedeniyle Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede Sakine bebeğe yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktı. Bebek tedaviye alındı. Sakine bebek, dün doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

    Aileden ihmal iddiası

    Yeğeni Sakine'nin ölümünde ihmal olduğunu iddia eden hala Safiye Akdağ, suç duyurusunda bulunduklarını belitti. Sakine'nin yoğun bakım ünitesine alınması için 7 saat bekletildiğini öne süren Akdağ, "Yeğenim 3-4 gün üst üste hastaneye gitmesine rağmen koronavirüs teşhisi konulamadı. Koronavirüslü olduğu tespit edildiğinde de geç olmuştu. Müdahale eden doktor ise çocuklara yönelik entübe cihazın olmadığını söyledi. İlgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Yeğenimin durumunun kötü olduğu tespit edilince doktorun da bize söylediği ifadeye göre çocuklara yönelik entübe cihazı olmadığı için başka hastaneye sevki yapılacaktı. Sonuç itibariyle 7-8 saat boyunca yeğenim sevk için bekledi. Daha sonra da özel bir hastaneye sevk edildi. Özel hastanede tedaviye alındı ama cumartesi akşamı kaybettik. İhmal nedeniyle suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

    Batman İl Sağlık Müdürlüğü'ndan açıklama

    Sakine bebeğin, ihmalden öldüğüne ilişkin halası Safiye Akdağ'ın dile getirdiği iddialara ilişkin Batman İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek,

    "Tuberoskleroz hastası olan 18 aylık hastanın, epilepsi nedeniyle kalp ve beyin tutulumu mevcut olduğu ve bir üniversite hastanesinde takip edildiği anlaşılmaktadır. Ateş ve halsizlik nedeniyle Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne başvuran hastaya uzman hekim tarafından gerekli tetkikler yapılmış, hastamız yoğun bakım servisinde izole şekilde yatırılarak bizzat başhekim ve çocuk uzmanı eşliğinde tedavisine başlanmıştır. İleri tetkik ve tedavi için 3. Basamak yoğun bakım ihtiyacı doğması üzerine hastamıza PCR testi yapılmıştır. Hastanın bekletildiği iddia edilen sürenin PCR testinin sonuçlanması için gereken süre olduğu anlaşılmaktadır. Oysa bu süre içerisinde de hastamızın zaten yoğun bakım servisinde tedavisine devam edilmiştir. Hastamız test sonucunun çıkmasının ardından Covid-19 hastası için ayrılmış özel bir hastanede bulunan yoğun bakım servisine çocuk uzmanı eşliğinde transfer edilmiştir. Buradaki üç günlük takip ve tedavisinin ardından tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki kurtarılamamıştır. Hastamızın yoğun bakım yatağı için bekletildiği ve bu sebeple hayatını kaybettiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

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