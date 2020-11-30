Prof. Dr. Saydam uyarmıştı: Bodrum'da hava birden karardı, çamur yağdı

Hacettepe Üniversitesi'nin emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Cemal Saydam dün koronavirüsün yayılımına ilişkin Sahra Çölü'nden gelecek çok yoğun toz çıkışına karşı yaptığı uyarının ardından pazar günü Muğla’nın Bodrum ilçesinde aniden kararan havayla çamur yağışı yaşandı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bugün öğleden sonra birden kararan havanın ardından güneyden gelen toz bulutları ile birlikte yağan yağmur, çamur yağışına neden oldu.

Sözcü gazetesinin haberine göre Bodrum'da yaklaşık bir haftadır devam eden güneşli ve sıcak hava bugün öğleden sonra birden yerini yağışlı havaya bıraktı.

Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği emekli öğretim üyelerinden kimyager ve deniz bilimci Prof. Dr. Ahmet Cemal Saydam, dün gazeteye yaptığı açıklamada bugünden itibaren Sahra Çölünden çok yoğun toz çıkışı beklentisi olduğuna dikkat çekmiş, kum fırtınasının Ege, Marmara ve Akdeniz'de çok sayıda kentte Kovid-19 yayılımını daha da artırabileceğini söylemişti.