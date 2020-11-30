Salgında günlük en yüksek can kaybı, 31 bin 219 yeni vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 176 bin 656 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 219 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi hayatını kaybetti.
Bakan Koca Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Daha sıkı korunma ve daha sıkı tedbire ihtiyacımız var. Mücadeleyi birlikte sürdürmek zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleye destek olun."
Bugün tespit edilen 6.514 yeni hastamız var. Daha sıkı korunma ve daha sıkı tedbire ihtiyacımız var. Mücadeleyi birlikte sürdürmek zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleye destek olun. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 30, 2020
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)