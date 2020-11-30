Salgında günlük en yüksek can kaybı, 31 bin 219 yeni vaka

Türkiye'de bugün 31 bin 219 kişiye koronavirüs teşhisi konulurken, 188 kişi hayatını kaybetti. Bu veri salgında Türkiye'de yaşanan en yüksek günlük can kaybı olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 176 bin 656 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 219 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi hayatını kaybetti.

Bakan Koca Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Daha sıkı korunma ve daha sıkı tedbire ihtiyacımız var. Mücadeleyi birlikte sürdürmek zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleye destek olun."