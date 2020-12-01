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    Kayınpederini baklava ile zehirleyen şüpheli daha önce de eşini meyve suyu ile zehirlemiş

    Kayınpederini baklava ile zehirleyen şüpheli daha önce de eşini meyve suyu ile zehirlemiş

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    Antalya'da boşanma aşamasındaki eşinin gittiği babaevini önce kurşunlayan sonra sosyal hizmetler görevlisi gibi eve gönderdiği 2 arkadaşının ikram ettiği baklavayla kayınpederini zehirleyen şüphelinin daha önce de meyve suyu ile eşini zehirlediği ortaya çıktı. Melek Alkan, "Denizli'de 20 gün işkence yaptığında meyve suyumun içine de katmıştı" dedi.

    Kızılsaray Mahallesi'nde yaşayan Feridun Alkan'ın eşi Melek Alkan, kasım ayında boşanma kararı aldı. Kararın ardından evden ayrılan kadın, babası Metin Kabakçı'nın evine gitti. Bunun üzerine Feridun Alkan, 21 Kasım'da kayınpederinin evini kurşunladı. Aile şikayetçi olurken, Feridun Alkan'a 45 gün uzaklaştırma cezası verildi.

    Baklavayı yedikten sonra fenalaşarak yere düştü

    Geçen cuma akşam saatlerinde Metin Kabakçı'nın evinin kapısını, bir kadın ile bir erkek çaldı. Sosyal hizmetlerden geldiklerini ve erzak getirdiklerini söyleyen ikili, eve girdi. Melek Alkan'ın ailesiyle uzun süre sohbet eden ikili, yanlarında getirdikleri kutudaki baklavayı da ikram etti. Metin Kabakçı, baklavayı yerken, ikili, bir süre sonra evden ayrıldı. Kısa süre sonra Metin Kabakçı, evde fenalaşarak, yere düştü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Kabakçı'yı ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

    10 gram zehirli kimyasalla yakalandı

    Yapılan ilk tetkikler sonucu zehirlendiği ortaya çıkan Metin Kabakçı, yoğun bakımda tedaviye alındı. Polis ekipleri, evdekilerin ifadelerini alarak, olayla ilgili soruşturma başlattı. Eve gelen 2 kişiden şüphelenen ve ifadeler üzerine Feridun Alkan'ın peşine düşen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ekipleri, zehirli baklavayı şüphelinin yolladığını belirledi.

    Eve sosyal hizmetler görevlisi gibi gelip, baklavayı ikram eden şüpheliler O.G. ve M.E. ile üzerinde 10 gram zehirli kimyasalla yakalanan Feridun Alkan, gözaltına alındı. Alkan ve O.G. tutuklanırken, M.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    'Baklava çok güzel siz de yiyin'

    Cuma günü saat 17.00 sıralarında bir kadının kendisini aradığını ve sosyal hizmetlerden geleceklerini söylediğini ifade eden Metin Kabakçı, “'Sizinle ve kızınızla görüşeceğiz' dediler. Ben de 'Buyrun gelin' dedim. Arabayla geldiler. Arabadan bir kadın ile bir erkek inerek eve geldi. Baklagillerden oluşan bir poşet getirdiler. 'Bu belediyenin yolladığı, biz de baklava getirdik' dediler. 'Baklavayı gelirken biz de yedik, çok güzel, siz de yiyin' dediler. O esnada gelen kadın biraz salonda oturduktan sonra kızımla balkonda konuşmaya çıktı. Gelen erkek de benimle sohbet etmeye başladı" dedi.

    Gelen baklavayı kızının servis ettiğini belirten Kabakçı, “Tabakta 3 dilim vardı. Yerken acımsı tadı hissettim. Sosyal hizmetlerden geldikleri için aklıma kötü bir şey gelmedi. 3 dilimi de yedim. Kızım durumdan şüphelenince diğer damadım da bizdeydi, ona 'Gitme kal' dedik. Damadım gitmeye çalıştığı esnada ben kalkmak istedim ama dengem bozulup düştüm. Sonrasını hatırlamıyorum" diye konuştu.

    'Onlar baklavanın tadına bakmadı'

    Sosyal hizmetlerden gelen kişilerin servis edilen baklavayı yemediğini belirten Metin Kabakçı, “Onlar baklavanın tadına bakmadı. Tabakları önlerinde duruyordu. Kadın 'Ben sigara içeceğim diyerek' balkona çıktı. Erkek de yemedi ama ben yedim. Ailemden de çok şükür kimse yemedi" dedi.

    '2 gün sonra kendime gelmeye başladım'

    Hastaneye kaldırıldıktan sonra 2 gün boyunca hiçbir şeyi hatırlamadığını söyleyen Kabakçı, “2 gün sonra kendime gelmeye başladım. 'Ben neredeyim' diye sordum. Görevliler bana 'Gece seni buraya getirdiler. Bir şeyden haberin yok mu?' diye sordular. Ben de olmadığını söyledim" diye konuştu.

    'Avukat yardımı istiyorum'

    Damadının en büyük cezayı görmesini istediğini kaydeden Metin Kabakçı, “Kanunu hiçbir şekilde dinlemedi. Silah çekti, sonra eve gelerek kapımızı kurşunladı. Hapisten çıkmasın. Durumum yok, emekliyim. Ben iyi bir avukat istiyorum. Bana avukat yardımı olursa çok sevinirim" dedi.

    'Bir daha dışardan kesinlikle baklava yemem'

    Hayatta kaldığı için çok mutlu olduğunu belirten Kabakçı, kızını tekrar görmesinin kendisine yettiğini belirtti. Metin Kabakçı, bir daha dışarıdan kesinlikle baklava yemeyeceğini belirterek, “Kendim de alıp yemem, sadece eşim yaparsa yerim. Baklava yemeye korkuyorum" diye konuştu.

     

    '20 gün işkence yaptığında meyve suyumun içine katmıştı'

    Boşanma aşamasındaki eşinin ağır bir cezaya çarptırılmasını istediğini kaydeden Melek Alkan ise, Feridun Alkan'ın hapisten çıkmasını istemediğini belirterek, “Kocam bu zehri daha önce de bana verdi. Denizli'de 20 gün işkence yaptığında meyve suyumun içine katmıştı. Ben tahminimce 3-4 gün sonra kendime geldim. Ben o geçen günleri hiçbir şekilde hatırlamıyorum. Baklavayı da babam yedikten sonra tattım ve acı geldi. Kız kardeşime 'Ben yedim acı geliyor, sen hissettin mi?' diye sordum. Ablam 'Ben yemedim' dedi. Sonra evde bulunan diğer aile bireylerini baklavayı yemesinler diye uyardık. Sadece babam yedi ve etkilendi" diye konuştu.

    Baklavayı yemeleri durumunda evde bulunan herkesin etkileneceğine dikkati çeken Alkan, “Evde 3 kişi vardık ve biz yeseydik etkilenecektik. Ölme ihtimalimiz de vardı. Zehri çok yoğun koymuşlar" dedi.

    Etiketler:
    Kadına şiddet, Meyve suyu, Zehir, Baklava, Antalya
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