MSB'den Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli komandolara eğitim

MSB'nin internet sitesi ve Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nda görevli personelimiz tarafından, Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevli komandolara “Komando Kolu Eğitimi” veriliyor" ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda ayrıca, Komando Kolu Eğitimleri'ne ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nda görevli personelimiz tarafından, Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevli komandolara “Komando Kolu Eğitimi” veriliyor. https://t.co/TU8Ds28jow#MSB #TSK pic.twitter.com/5FQy3jQsfD — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 1, 2020

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