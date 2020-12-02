Mansur Yavaş: Mansur Dede'niz size söz veriyor, yarın köyünüze internet bağlanmış olacak

Yavaş, Twitter hesabından paylaştığı videoya şu mesajı ekledi:
"Sevgili evlatlarım,
Mansur Dede'niz size söz veriyor. Yarın köyünüze internet bağlanmış olacak.
Sizin gözlerinizdeki ışıkta, geleceğimizin umudu var.
Ömrüm yettiği müddetçe eğitiminizden geri kalmamanız için elimden geleni yapacağım."
Sevgili evlatlarım,— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) December 1, 2020
Mansur Dede'niz size söz veriyor. Yarın köyünüze internet bağlanmış olacak.😊
Sizin gözlerinizdeki ışıkta, geleceğimizin umudu var. Ömrüm yettiği müddetçe eğitiminizden geri kalmamanız için elimden geleni yapacağım. https://t.co/mON6paXMSw pic.twitter.com/QtvRJBgqIV
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