Mansur Yavaş: Mansur Dede'niz size söz veriyor, yarın köyünüze internet bağlanmış olacak

Ankara'da internete erişemeyen çocuklar, "Mansur Dedeciğim, köyümüze internet bağlatır mısınız? Olmadığı için derslere giremiyoruz" dedikleri bir video hazırladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş çektiği bir video ile çocuklara cevap verdi.